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Son dakika haber: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları iki ayrı operasyonda 3 kilo 411 gram esrar, 5 adet boyları iki metreyi geçkin kenevir bitkisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları iki ayrı operasyonda 3 kilo 411 gram esrar, 5 adet boyları iki metreyi geçkin kenevir bitkisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ilk olarak Çakırlar Mahallesi'nde Ç.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın ikametlerinde, çiftliklerinde ve arazilerinde yapılan aramada 3 kilo 119 gram esrar maddesi, 1 adet tek kırma av tüfeği ve 5 adet boyları iki metreyi geçkin kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıs tamamlanan evraklarının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Ekipler ayrıca Hamidiye Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışma neticesinde O.K.'nin kenevir bitkisi yetiştirdiği ve esrar maddesi elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan aramada 292 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli O.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

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