Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta yaptığı operasyonda toplam 56 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Baskın yapılan evde çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T. ve H.S.'nin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. H.T. ve H.S.'nin Esenyurt'taki adreslerini mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları aracı belirledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, H.T.'nin evinde yaptıkları aramalarda detektör köpek Vadi'nin çamaşır makinesine, yatak odasında bulunan dolaba ve evin çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine evde toplam 21 kilogram eroin ele geçirdi.

ARACIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTIEş zamanlı operasyonla H.S.'nin kullandığı araçta detektör köpek Atak ile birlikte yaptıkları aramalarda ise paketlenmiş halde 35 kilogram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu satıcıları H.T. ve H.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı