Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu
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Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu

21.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:03
Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu

Son dakika haberlerine göre Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ceyhan ve Feke ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ve yol kontrol uygulamalarında 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. - ADANA

Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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