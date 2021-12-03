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Son dakika haber | Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Son dakika haberleri: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ilk ve ortaöğretim okullarında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile 2 bin 497 öğrenciye, 871 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verildi.

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ilk ve ortaöğretim okullarında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile 2 bin 497 öğrenciye, 871 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğünce 29 Kasım-3 Aralık'ta ilk ve ortaöğretim okullarında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile trafik güvenliği konularında 2 bin 497 öğrenciye, 871 vatandaşa trafik güvenliği eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Eğitime katılanlara boyama kitabı, bilgilendirme broşürü ve kırmızı düdük, çeşitli promosyon ürünleri ile broşür dağıtıldı.

Son dakika haber | Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Son dakika haber | Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Son dakika haber | Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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