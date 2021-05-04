Son dakika haber: Jandarmadan "tam kapanma" denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Jandarmadan "tam kapanma" denetimi

Son dakika haber: Jandarmadan 'tam kapanma' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri "tam kapanma" denetimleri kapsamında 15 yol kontrol noktasında 7 bin 925 şahıs ve 6 bin 926 aracı denetledi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri "tam kapanma" denetimleri kapsamında 15 yol kontrol noktasında 7 bin 925 şahıs ve 6 bin 926 aracı denetledi. Araması bulunan 21 şahıs ve 6 araç yakalandı. Kısıtlamayı ihlal eden 45 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlandı.

3 Mayıs itibariyle yapılan kontrollerde 7 bin 925 şahıs, 6 bin 926 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan (21) şahıs ve (6) araç yakalandı. Bununla birlikte kısıtlamaları ihlal eden (45) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Jandarmadan "tam kapanma" denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:57:43. #1.15#

title