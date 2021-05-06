Son dakika haber: Jandarmadan suç örgütü lideri S.P'nin Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına yalanlama Açıklaması

Son dakika haberler: Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütü lideri S.P'nin Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütü lideri S.P'nin Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, suç örgütü lideri olan ve halen yurt dışında kaçak bulunan S.P'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar ile bazı internet sitelerindeki haberlerde yer alan iddialara değinildi.

Söz konusu video ve haberlerde, "Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu" şeklindeki iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş