Son dakika haber... Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardeşen ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak silah imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyüne operasyon düzenlendi. JASAT destekli operasyonda C.Ö isimli şahsın ev ve eklentilerinde silah imalatında kullanılan birçok madde ele geçirildi. Silah atölyesi olarak kullanılan bölümde yapılan detaylı aramalar ile 86 adet tetik tertibatı, 86 adet tabanca horozu, 8 adet namlu, 6 adet şarjör, 1 adet tabanca gövdesi, 8 adet tabanca kabzası ile çok sayıda silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli C.Ö gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı. - RİZE