Son dakika haberleri! Jandarmadan silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Sultangazi'de bulunan bir gecekonduya operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancaları gerçek fişek atabilen tabancaya dönüştürerek, il genelinde suç örgütlerine satan bir şahsı yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; V.D. isimli şahsın, Sultangazi'de bulunan bir gecekondu içerisinde, piyasadan temin ettiği kurusıkı tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını değiştirerek gerçek fişek atabilen tabanca haline getirdiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, söz konusu gecekonduyu ve V.D.'yi yakın takibe aldı. Ekipler, şüphelinin gecekonduya giriş yapması üzerine harekete geçti.

Gecekonduyu silah imalathanesi yapmış

Gecekonduya baskın düzenleyen jandarma ekipleri; kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü. Baskında; 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL