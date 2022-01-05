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Son dakika haber | Jandarmadan sanal devriye

Son dakika haber | Jandarmadan sanal devriye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, müstehcen içerik yada dolandırıcılık gibi faaliyetler yürüttükleri tespit edilen bazı internet sitelerine erişim engellenmesi sağlandı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, müstehcen içerik yada dolandırıcılık gibi faaliyetler yürüttükleri tespit edilen bazı internet sitelerine erişim engellenmesi sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Aralık 2021 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2 bin 460 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Yasadışı Bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 268 internet sitesi, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 32 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı. - ANKARA

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