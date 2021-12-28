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Son dakika haber | Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber | Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Maçka ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Maçka ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Maçka ilçesinin Coşandere mahallesinde A.K.K. (61) isimli şahsa ait işyerinde kaçak ve sahte alkol satışının yapıldığı, işletme içerisinde uyuşturucu madde kullanımının olduğu ve işletme sahibine ait ruhsatsız tabanca bulunabileceği ihbarı üzerine şahsa ait işletme ve araçta narkotik köpeği 'Duman' ve Bomba/Silah Tespit Köpeği 'Yaz'ın da katılımı ile aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda 1 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 21 adet 9 mm fişek, 205 gram kubar esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 litre kaçak viski, 2 litre boş etil alkol şişesi, 100 cl el yapımı rakı, 1.5 litre pet şişe içerisinde metil alkol, 5 litre plastik bidon içerisinde metil alkol tespit edildi. A.K.K. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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