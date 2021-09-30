Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi - Haberler
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Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi

Son dakika haberler: Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kentte traktörlerden kaynaklı kazaları önlemek amacıyla römorklarda reflektör denetimi gerçekleştirdi.

MUŞ (İHA) - Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kentte traktörlerden kaynaklı kazaları önlemek amacıyla römorklarda reflektör denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle şeker pancarı taşımacılığında kullanılan traktör römorklarının akşam saatlerinde kazalara sebebiyet vermemesi adına denetimlerini sıkı tutuyor. Römorkların gece görünürlüğünü artırmak için reflektör denetimi yapan ekipler, can ve mal kaybı yaşanmaması için sürücülere çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor.

Ekipler, ayrıca aydınlatıcı uyarı levhası eksik olan römorklara da reflektör çakarak, sürücülerin güvenli şekilde yola devam etmelerini sağlıyor. - MUŞ

Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi

Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi

Son dakika haber... Jandarmadan reflektör denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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