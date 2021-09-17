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Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okul önleri ve çevresinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında dün, 8.00-18.00 saatleri arasında denetim yapıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okulların açılış ve kapanış saatlerinde öğrencilerin güvende olması için ekipler, adete kuş uçurtmadı. Okullar ve çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri alan ekipler, şüpheli gördükleri şahısların kimlik sorgulamalarını yapıp, okul çevresindeki iş yerleri ve servis araçlarını tek tek denetledi. Yapılan denetimler, veliler ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. - KOCAELİ

Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

Son dakika haber... Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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