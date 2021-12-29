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Son dakika haber... Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'Kask' dağıtımı

Son dakika haber... Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'Kask' dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapıldı.

Jandarma trafik ekiplerince trafikte güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturmak, motosikletli vatandaşların karıştığı kazaları en aza indirmek maksadıyla 60 adet kask ve 200 adet fosforlu yelek dağıtıldı.

Vatandaşların trafikte güvenliğini sağlamak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından denetimler ve eğitim faaliyetlerinin artarak bundan sonra da devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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