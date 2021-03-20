Son dakika haber: Jandarmadan motosiklet denetimi
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Son dakika haber: Jandarmadan motosiklet denetimi

20.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:40
Son dakika haber: Jandarmadan motosiklet denetimi

Son dakika haberleri... Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye'de son yıllarda motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı ile kullanımı hızla artmakta olup bu araçlar tescilli araç sayısının yüzde 14,6'sını teşkil etmekte, kazaya karışan araçların ise yüzde 18,8'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, özel denetim motosiklet, motorlu bisiklet sürücüleri bulunduğu 398 araç, jandarma trafik timleri tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - BİLECİK

Son dakika haber: Jandarmadan motosiklet denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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