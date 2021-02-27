Son dakika haber... Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
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Son dakika haber... Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

27.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:19
Son dakika haber... Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Son dakika haber... İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan uyuşturucuyu pazarlayan İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli şüphelilerin Esenyurt'ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan uyuşturucuyu pazarlayan İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli şüphelilerin Esenyurt'ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi. Yapılan aramada 50 kilogram eroin, 20 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan İran Uyruklu S.R.S. ve R.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda, İran uyruklu kişilerin uyuşturucu madde pazarladıkları bilgisine ulaştı. Esenyurt'ta farklı kişiler adına kiralanan rezidansı kullanan şüphelilerin, çeşitli iletişim yollarıyla ulaştıkları insanlara, burada piyasaya sürmek üzere uyuşturucuları sakladığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışmalar sonrası, İran'dan getirilen uyuşturucuların yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU VALİZLERE, PARA KOLTUK KILIFLARINA SAKLANDI

İran uyruklu S.R.B ve R.B. isimli şüphelilerin lüks sitede kiraladığı rezidans etrafında çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, operasyon için hareke geçti. Şüpheliler S.R.B. ve R.B. gözaltına alındığı operasyonda, rezidans içinde kapsamlı arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada valizler içine uyuşturucu, koltuk kılıflarına ise suçtan elde edilen paranın gizlendiği ortaya çıkarıldı. Aramalarda paketler halinde valizlere yerleştirilmiş 50 kg eroin, 20 kg Afyon sakızı, 3 kg kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen koltuk kılıfına gizlenmiş olan 5 bin dolar para ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİran Uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli uyuşturucu satıcıları Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 


Son dakika haber... Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
Son dakika haber... Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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