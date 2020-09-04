Son dakika haber! JANDARMADAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haber! JANDARMADAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika gündem haberi: Denetimler havadan da görüntülendiSemih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul sınırlarında kalan 163 kilometrelik güzergahta 8 ayrı noktada koronavirüs tedbirleri...

04.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:33

Denetimler havadan da görüntülendi

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul sınırlarında kalan 163 kilometrelik güzergahta 8 ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Fenertepe Gişeleri'nde bekleyen ekipler yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilleri durdurdu. Otobüslerde sosyal mesafe kuralı, bilet satış kriterlerine uyulup uyulmadığı ve maske takılıp takılmadığı kontrol edildi. Durdurulan otomobillerde seyahat eden vatandaşlardan da maskelerini çıkarmamaları istendi. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolunda görev yapan Jandarma Otoyol Trafik ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına riayet etmeleri ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin denetimine bir jandarma helikopteri de destek verdi. Fenertepe ile birlikte Kurna, Hüseyinli, Uskumruköy, Kınalı mevkilerinde de denetimler yapıldı.

KURALLARA UYUYORUZ

Denetim noktasında jandarmanın uyarısı sonrası maske takan bir sürücü, Elimizden geldiği kadar kurallara uyuyoruz. Biz maskesiz dolaşmıyoruz diye konuştu.

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Son dakika haber! JANDARMADAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: DHA

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