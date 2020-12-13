Son dakika haber | Jandarmadan kumar evine baskın: 1 gözaltı
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Son dakika haber | Jandarmadan kumar evine baskın: 1 gözaltı

13.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:05
Son dakika haber | Jandarmadan kumar evine baskın: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve jandarma baskın yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve jandarma baskın yaptı. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Azay Mahallesi'nde S.K. isimli şahsa ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı. Savcılık kararıyla dün gece saat 23.00'te 56 personelin katılımıyla eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3'ü kadın 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten işlem yapıldı. Ayrıca evde yapılan aramada sokak hattından çekilmiş kaçak elektrik hattı, 1 adet ruhsatsız tüfek, kumar oynanan masalar, iskambil kağıtları, alkollü içecekler ve bin 500 gram kubar esrar maddesine el konuldu.

S.K. isimli şahıs 'kumar oynatmak için yer sağlamak, uyuşturucu madde imal ticareti, kaçak elektrik kullanmak' suçlarından adli işlem, 'ruhsatsız tüfek ve alkol satışı yapmaktan' da idari işlem yapılarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Son dakika haber | Jandarmadan kumar evine baskın: 1 gözaltı
Son dakika haber | Jandarmadan kumar evine baskın: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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