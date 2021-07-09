Son dakika haber | Jandarmadan Kızılay'a 25 ünite kan bağışı
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Son dakika haber | Jandarmadan Kızılay'a 25 ünite kan bağışı

Son dakika haber | Jandarmadan Kızılay'a 25 ünite kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli personel, Batı Akdeniz Kızılay Kan Merkezine 25 ünite kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli personel, Batı Akdeniz Kızılay Kan Merkezine 25 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay ekipleri 3,5 ay sonra Korkuteli'ne geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı çalışması yapan ekiplere, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile görevli personeller 25 ünite kan bağışında bulundu. Kızılay ekipleri 1 hafta daha Korkuteli'nde olup kan bağışı almaya devam edecek. - ANTALYA

Son dakika haber | Jandarmadan Kızılay'a 25 ünite kan bağışı
Son dakika haber | Jandarmadan Kızılay'a 25 ünite kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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