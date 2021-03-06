Son dakika haber... Jandarmadan kısıtlamasız ilk cumartesinde denetim

Son dakika haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısıtlamasız ilk cumartesi gününde kahvaltı salonları, cafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısıtlamasız ilk cumartesi gününde kahvaltı salonları, cafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısıtlamasız ilk cumartesinde Sarıyer'de denetimler gerçekleştirdi. Kahvaltı salonları, cafe ve restoranlara giren ekipler yüzde 50 oranında müşteri kabul ve HES kodu denetimlerini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri işletme sahiplerini ve müşterileri kurallara uymaları konusunda uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı