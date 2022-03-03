Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı uygulaması yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı uygulaması yapıldı. Dron ile gerçekleştirilen uygulamada sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi'nde belirtilen Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde, seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeni ile oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için Dron ile denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri denetimlerde sürücüleri kurallara uyması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title