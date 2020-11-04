Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi
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Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi

04.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:41

Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa yolunda motosiklet sürücülerine yönelik, "Bir şey olmaz deme, kaskını tak, ölme" sloganıyla denetim yaptı.

Motosiklet sürücülerini durduran ekipler, kaskın önemini anlatarak kazalarda başa alınan darbelerin sonucunun ölümcül olabildiğini, kask kullanmanın hayat kurtaracağını söyledi.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada, 35 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Ekiplere teşekkür eden sürücüler, "Devletimizin bizi korumak için yaptığı uygulamadan çok memnun olduk." ifadesini kullandılar.

Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi
Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi
Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi
Son dakika haberi: Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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