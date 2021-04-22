Son dakika haber! Jandarmadan karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi

Son dakika haberleri: Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.