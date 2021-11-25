Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekipleri 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlara, şiddete maruz kalınma veya tanıklık edilmesi halinde yapılacaklar hakkında bilgilendirme yaptı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlara, şiddete maruz kalınma veya tanıklık edilmesi halinde yapılacaklar hakkında bilgilendirme yaptı.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 76 kadın işçiye 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gereği kadın hakları, şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirme semineri yapıldı. Seminere katılım sağlayan kadın işçilerin cep telefonlarına 'KADES' uygulaması indirilerek ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri

Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

 Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum

Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum

 Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü

Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title