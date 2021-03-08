Son dakika haber... Jandarmadan kadınlar günü kutlaması
08.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
Edinilen son dakika haberine göre Yenimahalle İlçe Jandarma ekipleri korona virüs tedbirlerinin denetimleri sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı.
Yenimahalle İlçe Jandarma ekipleri korona virüs tedbirlerinin denetimleri sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı.
Jandarma ekipleri ilçe kapsamında yaptıkları korona virüs tedbirleri denetimleri sırasında kadınlara kahve ve çikolata dağıttı. Jandarma ekipleri girdikleri bir marketteki kadın çalışanları da unutmadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı