Son dakika haber: Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu

Son dakika haber: Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ve çok miktarda kaçak sigara ve içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandıEkipler, H.A. ve M.E.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ve çok miktarda kaçak sigara ve içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı

Ekipler, H.A. ve M.E. isimli şahısların yasadışı yollarla kaçak olarak temin ettikleri sigaraları, Eskişehir Tepebaşı ilçesi bölgesinde perakende olarak sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. Takibe alınan H.A. isimli şüpheli, Tepebaşı ilçesi Çukurhisar mahallesinde 30 paket bandrolsüz, hologramsız kaçak sigarayı satarken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli M.E.'nin evinde yapılan aramada; 550 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara ile 4 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:59:18. #1.16#

title