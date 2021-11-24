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Son dakika haber: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesi Kızılca Mahallesinde bir adreste C.K. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adreste yapılan arama sonucunda, 425 litre etil alkol, bin kilogram ham madde ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, C.K. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Son dakika haber: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Son dakika haber: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

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