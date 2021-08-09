Son dakika haber: Jandarmadan Huzur Güven Uygulaması

Son dakika haberleri: Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Ağustos tarihinde kentte Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 778 şahıs ve bin 615 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı