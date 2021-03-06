Son dakika haber... Jandarmadan hız ve takograf denetimi
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Son dakika haber... Jandarmadan hız ve takograf denetimi

06.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:39
Son dakika haber... Jandarmadan hız ve takograf denetimi

Son dakika gelişmesine göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Trafik Timleri sorumluluk bölgesinde hız ve takograf denetimi yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Trafik Timleri sorumluluk bölgesinde hız ve takograf denetimi yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun bir şekilde araç kullanmaya yöneltmek, algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak, meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaları önlemek amacıyla hız ve takograf denetimi yaptı. Ekipler bu kapsamda, icra edilen denetim ve kontrolde 691 araç kontrol edilmiş, trafik kural ihlalinde bulunan 23 araca 11 bin 539 TL trafik idari para cezası uygulanarak 7 araç trafikten men edilmiştir.

Öte yandan trafik denetimlerinin etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürütülerek trafik güvenliğini arttırmak amacıyla, jandarma trafik timlerince hız denetimlerine devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Son dakika haber... Jandarmadan hız ve takograf denetimi
Son dakika haber... Jandarmadan hız ve takograf denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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