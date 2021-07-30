Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köyde izinsiz Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 200 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köyde izinsiz Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 200 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde E.Ç. isimli şüphelinin arazisine izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin adresinde ve bahçesinde yapılan aramada bin 200 gram kubar esrar ve arazide ekili olarak 25 kök kenevir ele geçirilmiştir. Şüpheli E.Ç. gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri doğrultusunda "Uyuşturucuya Sıfır Tolerans" ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı