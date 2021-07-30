Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köyde izinsiz Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 200 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köyde izinsiz Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 200 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde E.Ç. isimli şüphelinin arazisine izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin adresinde ve bahçesinde yapılan aramada bin 200 gram kubar esrar ve arazide ekili olarak 25 kök kenevir ele geçirilmiştir. Şüpheli E.Ç. gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri doğrultusunda "Uyuşturucuya Sıfır Tolerans" ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - GİRESUN

Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Tanju Bilgiç İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Jandarmadan Hint keneviri operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:50:05. #1.15#

title