Son dakika haber... Jandarmadan HES kodu uygulaması

Son dakika haberlerine göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın "Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında "HES kodu uygulaması" yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın "Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında "HES kodu uygulaması" yaptı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında HES zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri Bafra-Kavak karayolunda "HES kodu uygulaması" yaptı. Yapılan uygulamalarda sürücüler ve araçlarda bulunan yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı