Son dakika haber... Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Son dakika haber: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetim yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetim yaptı.

Havadan yapılan trafik denetiminde; 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak', 'Yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek', 'Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek', 'Gabari dışı yük yüklemek', 'Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak', 'Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek', 'Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme' ve 'Yakın takip' kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan 23 araç sürücüsüne toplam 13 bin 842 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı