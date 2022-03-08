Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim - Haberler

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Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Taşıma standartlarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bodrum'un Gölköy, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde yoğun inşaat ve hafriyat faaliyetleri yürütülürken jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini arttırdı. Yollarda yük taşıyan araçlara yönelik tonaj uygulaması yapan Bodrum İlçe Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri, taşıma standartlarına uymayan sürücü ve araç sahiplerine cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerince bölgede denetimlerin arttırılarak devam ettirileceği bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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