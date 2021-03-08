Son dakika haber | Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü'nde "anlamlı" otobüs denetimi

Son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korana virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korana virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim yaptı. Havadan da görüntülenen denetimde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle otobüslerdeki kadınlara karanfil vererek, yolculara da hijyen kiti hediye etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kontrollü Normalleşme" döneminde, korona virüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla çok sayıda ekiple, şehir içi ve şehirler arası otobüslere yönelik denetim yaptı. "Sağlımız için, Hepimiz için" sloganıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlere devam eden jandarma ekipleri, çeşitli noktalarda toplamda 4 bin 518 uygulama gerçekleştirdi.

Jandarmadan kadınlara karanfil jesti

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri, şoförlere kara yolunda belirtilen trafik kurallarına uymaları ve uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmamaları konusunda uyarısında bulundu. Otobüslerin içerisine de giren jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil verdi. Çiçek karşısında duygulanan kadınlar ekiplere teşekkür ederken, yolculara hijyen kiti de hediye edildi. Yapılan denetimler drone ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin dinamik denetim faaliyetlerinin uygulanmasına 7 gün 24 saat devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı