Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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