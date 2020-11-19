Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, jandarma ekiplerince sol ön bacağı kırılmış olarak bulunan sokak köpeği, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.