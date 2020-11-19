Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım

19.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:38
Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, jandarma ekiplerince sol ön bacağı kırılmış olarak bulunan sokak köpeği, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, jandarma ekiplerince sol ön bacağı kırılmış olarak bulunan sokak köpeği, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çardak ilçesindeki ara sokakta yürümekte zorlanan sokak köpeği olduğunu fark etti. Ekipler, köpeği korumaya aldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekibince köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sol ön bacağında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Buradaki hayvan barınağında korumaya alınan köpeğin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı ya da sahiplendirileceği bildirildi.


Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Bacağı kırılan yaralı köpeğe jandarma yardım eli uzattı
Bacağı kırılan yaralı köpeğe jandarma yardım eli uzattı
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında
Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergio Perez Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:39:35. #1.14#
title