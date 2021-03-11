Son dakika haber: Jandarmadan 456 personelle 'Narkotik ve Huzur' uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta uyuşturucu olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta uyuşturucu olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya İlçe Jandarma Komutanlıkları, İstihbarat, JASAT, Asayiş ve Terör Şube Müdürlüklerine bağlı 136 ekip, 456 personel, 7 narkotik köpeğinin katıldı.

'Narkotik ve Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 210 metruk bina, 75 park, 380 sokak olmak üzere toplam 665 bina ve açık alan denetlendi. 59 ikamet ve iş yerinde aramalar gerçekleştirilirken 6 bin 317 şahsın sorgulaması Bin 682 araç kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 59 sürücü hakkında 47 bin 071 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, 27 araç trafikten men edildi.

Yapılan kontrol ve aramalarda 13 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan adli işlem başlatılırken, 77 gram kubar esrar, 2 sayfa LSD, 18 gram kenevir tohumu, 2 gram Skunk ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı