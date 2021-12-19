Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 3-16 Aralık tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 kilogram 83 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

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