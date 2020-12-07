Son dakika haber! Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
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Son dakika haber! Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı

07.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:43
Son dakika haber! Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi yol uygulamasında uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi yol uygulamasında uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova-İznik karayolu Çerkeşli gölet yanında yol uygulaması yapmakta olan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları sorgu sonuncunda, H.K. isimli şahsın daha önceden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarından araması olduğunu tespit edildi. Ekipler şahsı gözaltına alarak jandarma karakoluna getirerek teslim ettiler. Karakoldaki ifadenin ardından H.K. adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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