Son dakika haber | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni
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Son dakika haber | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bölgesel ve küresel etkinliği artan, oyuncu değil oyun kurucu olan bir Türkiye için hep birlikte çok çalışacağız." dedi.

28.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:45

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bölgesel ve küresel etkinliği artan, oyuncu değil oyun kurucu olan bir Türkiye için hep birlikte çok çalışacağız." dedi.

Erdil, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin önündeki hedeflerin belli olduğunu ve küresel rekabetin dışında kalınamayacağını belirten Erdil, "Bizi biz yapan değerlerden, merhametimizden, milli ve manevi değerlerimizden ayrılamayız. Bölgesel ve küresel etkinliği artan, oyuncu değil oyun kurucu olan bir Türkiye için hep birlikte çok çalışacağız." diye konuştu.

Erdil, 21. yüzyılın başından itibaren pek çok alanda olduğu gibi güvenlik alanında da hem strateji hem de kapasite farkı yaşandığına işaret ederek, "Üç kıtanın kesişim noktasında bulunan Türkiye pek çok ülke tarafından, pek çok ülke vatandaşı tarafından hedef ülke olarak belirtilmektedir. Bu nedenle de emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik birimlerimiz hem karada hem de Mavi Vatan'da durmaksızın güvenlik hizmetlerinde devam edecektirler." değerlendirmesinde bulundu.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin Türkiye'nin geleceğine ve milletine büyük hizmet verecek gönülden bağlı gençler yetiştirdiğini vurgulayan Erdil, "Çünkü kendi bağlılığını ülkesine, yeminini milletine sunmayanların ülkemize nedenli acılar yaşattığına bir çok defa şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık tehditlerin bizi bulmasını beklemiyoruz, tüm tehditleri aynı cephede görüp kaynağında yok etmek üzere hareket ediyoruz. Keza mücadelemiz sadece silahlı operasyonlarla sınırlı değildir artık sadece terörle değil sosyal ve ekonomik politikalarımızla, iletişim mekanizmalarımızla beraber terörizmle mücadele ediyoruz."

Törene, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Jandarma ve sahil güvenlik sınıfında mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

Törende, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 688 subay ile 4 bin 467 astsubay olmak üzere toplam 5 bin 155 öğrenci mezun oldu.

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Son dakika haber | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Kaynak: AA

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