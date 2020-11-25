Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
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Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı

25.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:12

Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince, kadınlara karanfil hediye edilerek, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince, kadınlara karanfil hediye edilerek, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malkara Hükümet Konağı önünde jandarma ve polis ekiplerince etkinlik düzenlendi. Kadınlara karanfil hediye eden kolluk kuvvetleri, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinliğe katılan Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye değinerek, KADES uygulamasını anlattı.

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Eşine hediye etmek üzere ekiplerden karanfil alan erkekler de, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade etti.

Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma ve polis kadınlara karanfil dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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