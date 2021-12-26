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Son dakika haber! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haber! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

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SAMSUN (İHA) - Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çarşamba, Canik, Atakum, Yakakent ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği devriyelerde ise 91 gram metamfetamin, 522,5 gram kubar esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet sustalı bıçak, 38 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haber! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

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