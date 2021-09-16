Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi - Haberler
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Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi

Son dakika habere göre Adıyaman'da jandama ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Adıyaman'da jandama ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde Güdülge köyü Bayramlar mezrasında İ.H.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şahısın çalışmış olduğu işlerinde yapılan arama neticesinde 438 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Konuşla ilgili adli işlemler sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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