Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Karesi, Balya, Burhaniye, Edremit ve İvrindi İlçelerinde uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 174 gram metamfetamin, 275 gram kubar esrar, 100 gram toz esrar, 101 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR