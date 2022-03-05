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Son dakika haber! Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan denetimde 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan denetimde 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri D-655 Akçakoca-Düzce Karayolu, Gölyaka ilçesi Yunusefendi Köy yolu ile Merkez ilçe Gümüşpınar ve Beyköy yolu güzergahlarında servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde 267 araç kontrol edilirken, 11 sürücüye 10 bin 310 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi. - DÜZCE

Son dakika haber! Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

Son dakika haber! Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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