Son dakika haber | Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, Erzurum'un Hınıs ilçesine Bingöl ve Malatya illerinden gelen bazı şahısların tarihi eser nitelikli malzemeleri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine Hınıs ilçesi Varto karayolunda şüpheli olarak tespit edilen iki araç durdurularak araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 31 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş madalyon, 2 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş heykel ve 4 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, araçlarda bulunan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı