Son dakika haber: Jandarma tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, rutin yol kontrol uygulamaları sırasında, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ruhsatsız silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında 12 Eylül Pazar günü yapılan uygulamada F.U. isimli şahsa ait araçta 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 7.65 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri