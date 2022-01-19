Jandarma son 4 yılda 42 bin 228 mayını imha etti

Jandarma Genel Komutanlığı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığınca (ÖMAT) insani maksatlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında 2017-2021 yılları arasında 42 bin 228 mayın bulunarak imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığınca (ÖMAT) insani maksatlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında 2017-2021 yılları arasında 697 bin 194 metrekarealan elle temizlenerek metal ve mayından arındırıldı. Toplam 42 bin 228 mayın bulunarak imha edildi. Böylece mayın tehdidi yüzünden kullanılamayan 4 milyon 183 bin 164 metrekare alanın sosyo-ekonomik alanda kullanıma açılmasına katkı sağlandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)