Son dakika haber! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı Son dakika habere göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Alınan ilk bilgilere göre, jandarma personelini taşıyan minibüs, İlimtepe yolunda kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi. Jandarmaya ait aracın yaptığı kazada yaralananların olduğunu belirten Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti. Kaynak: AA