Son dakika haber: Jandarma personeli kadınlara KADES uygulamasını anlattı

İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlar, Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtmaya devam ediyor.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan Devlet Hastanesine giden jandarma personeli, burada kadın çalışanlara ve hasta yakınlarına KADES uygulamasını anlattı.

Daha sonra Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesine giden jandarma personeli, burada da kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indiren jandarma personeli, uygulamanın kullanımı konusunda kadınları bilgilendirdi.