Son dakika haber! Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

Son dakika haberleri... Denizli'de bir süredir takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de bir süredir takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 kilogram kubar esrar, 513 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir süredir jandarma ekiplerince fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 45 kilo 400 gram kubar esrar, 513 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi zehir taciri şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

 Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

 Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Alpha Conde Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:46:27. #1.17#